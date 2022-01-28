«Вау! Ты это серьёзно?» Селянне отреагировал на лакросс-гол Зеграса

Бывший нападающий «Анахайм Дакс» Теэму Селянне отреагировал на лакросс-гол Тревора Зеграса в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:4).



«Вау! Ты это серьёзно? Забавно наблюдать за этим парнем», — написал Селянне в «Твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате Зеграс принял участие в 40 матчах, набрав 32 (12+20) очка при показателе полезности «-11».



«Анахайм» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка после 46 матчей. В следующей встрече «Дакс» сыграют в гостях с «Оттавой Сенаторз» (29 января, 20:30 мск).