КХЛ не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о решении по поводу проведения матче во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов лиги.



Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля», — говорится в сообщении.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля, в первом матче сыграют сборные России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).