Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры

КХЛ не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры
Комментарии

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о решении по поводу проведения матче во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов лиги.

Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля», — говорится в сообщении.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Хоккейный турнир начнётся 9 февраля, в первом матче сыграют сборные России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).

Календарь ОИ-2022
Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Расклад по парам для всех вариантов продолжения сезона Кто с кем сыграет в плей-офф КХЛ? Расклад по парам для всех вариантов продолжения сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022