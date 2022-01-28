Гимаев: Кузьменко и Кадейкин сделали серьёзный шаг, чтобы попасть в основной состав на ОИ

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев поделился впечатлениями от двустороннего матча сборной России в рамках подготовки к Олимпиаде, в котором форвард Андрей Кузьменко сделал хет-трик, а Александр Кадейкин оформил три результативных передачи.
«Считаю, что эти ребята достойны быть в составе. На самом деле, для меня удивительно, что они не попали в окончательный список. Но у них есть хороший шанс, и они сделали серьёзный шаг к тому, чтобы их заявили. Думаю, что по вчерашней игре можно делать определённые выводы, потому что все ребята находятся в одинаковых условиях.
Они сыграли друг против друга, и эта игра была хорошей возможностью для парней, которые не попали в основной список, доказать, что именно они достойны выступать на Олимпийских играх. Для Кузьменко и Кадейкина это была прекрасная возможность показать себя. Впрочем, если другие игроки не набрали очков, это может означать, что прекрасно сыграла линия обороны. То есть в этом тоже можно найти позитивный момент», — сказал Гимаев «Чемпионату».
- 28 января 2022
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