Секретный матч сборной России перед Олимпиадой. Его неудобные подробности хотели скрыть

Сборная России по хоккею в преддверии Олимпиады не перестаёт удивлять. К сожалению, совсем не с приятной стороны. Парад странных решений по формированию состава национальной команды смешивается с абсолютным нежеланием руководства что-то объяснять и рассказывать общественности, а полувоенная обстановка на сборах в Новогорске намекает, что там действительно готовятся не к спортивному турниру, а к выполнению задачи государственной важности. Но когда такая накачка помогала нашим хоккеистам?

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А дело между тем доходит до абсурда. Вчера, например, ФХР очень смешно отчиталась о контрольном двустороннем матче. Вот что было опубликовано на сайте федерации.

«Команда ОКР завершила второй тренировочный микроцикл подготовки к Играм в Пекине на базе УТЦ «Новогорск».



По завершении микроцикла команда провела контрольный двусторонний матч. Встреча «ОКР 1» и «ОКР 2» закончилась победой «ОКР 1» в основное время — 3:0. В овертайме в формате три на три хоккеисты «ОКР 2» вновь уступили, но сумели проявить себя в серии буллитов, победа 2:1».



Мало того, что сборную России в официальном сообщении родной федерации вдруг обозвали «сборной ОКР» (понятно, что такое название будет носить наша команда в Пекине, но самим себе-то зачем напоминать об этой досадной детали), так ещё и не предоставили никакой важной информации о контрольном матче, ограничившись счётом. Но кому важен счёт двусторонней игры? Где составы, сочетания троек нападения и пар защитников?



В ФХР решили засекретить банальный тренировочный междусобойчик, что только подчёркивает, насколько нервная и напряжённая обстановка в национальной команде. Сочетания звеньев — государственная тайна, фамилии авторов голов — под грифом секретно. Не дай бог что пронюхают журналисты.



И надо же такому случиться: пронюхали! Уже через несколько часов после забавной отписки на сайте ФХР «Чемпионату» стал известен протокол контрольной игры. И одного взгляда на него хватает, чтобы понять ещё одну причину, по которой он не появился в официальном сообщении.

Протокол контрольного двустороннего матча сборной России по хоккею перед ОИ-2022



1:0. Кузьменко (Нестеров, Кадейкин)

2:0. Кузьменко (Кадейкин, Ткачев)

3:0. Кузьменко (Кадейкин, Нестеров)

Автор хет-трика Андрей Кузьменко по никому не понятным причинам до сих пор числится в ряду запасных сборной России. Там же находится и Александр Кадейкин, отдавший три голевые передачи. То есть на этих людей в Пекине рассчитывают только в крайнем случае, если в ковид-протоколы попадут ребята из основы. Но в Новогорске Кузьменко с Кадейкиным в отдельно взятой игре «разрывают» весь основной состав, и, конечно, публиковать такую информацию в официальном источнике было бы чревато для репутации руководства и тренерского штаба сборной.

Но таких проблем и неудобств не возникло, если бы в национальной команде хоть как-то пытались объяснить свои решения. Ну они ведь действительно выглядят очень странно! Про окончательный состав, объявленный в жутком виде поздним вечером воскресенья, уже говорили не раз, но чудеса продолжаются и дальше. В сборной держат места для не тренировавшихся больше двух недель Плотникова и Марченко, при этом не выводят из запаса Кузьменко, который проводит шикарный сезон и, судя по всему, находится в отличной форме и на сборах. А Анисимова, тоже сто лет не катавшегося, всё-таки меняют, но не на Кадейкина, а на Ткачёва. Которого вообще непонятно как использовать в этой сборной России. Абсурд!

К важнейшему турниру четырёхлетия хоккейная сборная готовится в атмосфере секретности и тайны. Никто ничего не рассказывает, не объясняет, хоккеисты варятся в собственном соку, огороженные от внешнего мира информационной блокадой получше любого коронавируса. Какие-то новости, просачивающиеся из застенок, удивляют, вопросы копятся, но задавать их некому — все готовятся к войне. То есть я хотел сказать — к Олимпиаде.



Поэтому и приходится возмущаться абсурдности здесь. Кто-то скажет, что тренерам виднее, вот только не надо забывать, что тренерского опыта у штаба этой команды чуть, а многие решения, очевидно, принимаются не по спортивному принципу. Добавьте к этому ещё пафосный патриотический настрой, которым, судя по всему, уже сейчас накачивают ребят, при том что он никогда в российской истории не помогал нашим хоккеистам — вспомните хотя бы Сочи-2014.



И как при всём этом мы хотим выиграть Олимпиаду?