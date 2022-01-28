Маршан: единственный способ созвать 5000 людей на матчи «Аризоны» — раздать 4500 бесплатно

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан на своей странице в «Твиттере» поделился мнением об информации, согласно которой «Аризона Койотс» может переехать на площадку студенческой команды, вмещающую 5000 зрителей.



«Сейчас единственный способ привлечь 5000 болельщиков на их матчи — это раздать 4500 билетов бесплатно. Так что это мало что изменит», — говорится в сообщении.



Отметим, что средняя посещаемость матчей «Аризоны» в нынешнем сезоне — 11 575 болельщиков. Кроме того, перед стартом сезона НХЛ у «койотов» были проблемы с ареной. Команда могла переехать в другой город.



Напомним, «Бостон» встретится с «Аризоной» в ночь с 28 на 29 января. Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.

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