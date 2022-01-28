«Надеюсь, Малкина здесь всё устраивает». Генменеджер «Питтсбурга» — о ходе переговоров

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл поделился небольшими подробностями о переговорах по новому контракту с российским нападающим клуба Евгением Малкиным.
«Надеюсь, что его всё здесь устраивает. Думаю, мы сможем найти вариант, который устроит обе стороны», — приводит слова Хекстолла TSN.
В текущем сезоне 35-летний Малкин пропустил старт регулярного чемпионата из-за восстановления после травмы. Вернувшись, российский нападающий принял участие в девяти матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав 10 очков при показателе полезности «-1». Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. Лишь в сезоне-2012/2013 россиянин перебрался в магнитогорский «Металлург» из-за локаута в НХЛ.
- 28 января 2022
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