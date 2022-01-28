Слепышев — перед ОИ: все в сборной России переживают, что ПЦР-тест окажется положительным

Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев рассказал о подготовке команды к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

«Сейчас работаем под нагрузками, примерно так, как летом это происходит на предсезонке. Сыграли двусторонний матч, это помогает почувствовать ритм. Из-за коронавируса все давно не играли, у меня вообще с учётом травмы всего два матча было за почти два последних месяца, но чувствую себя хорошо. Через двусторонки набираем форму. Конечно, комфортно, что играем с Григоренко и Карнауховым. Может, тренеры ещё и поменяют что-то, но вообще, приходить из клуба готовой связкой намного легче. Это понятно.

Раздражает, что каждое утро приходится вставать специально чуть раньше расписания и идти сдавать ПЦР-тест. Думаю, ещё пара дней, а потом это уже будет как зубы почистить. Все переживают, что результат вдруг окажется положительным. Но реальность такова, что мы живём с этим коронавирусом, принимая все риски и страхи. Но от нашей боязни ничего не изменится. Каждый день надо вставать, сдавать тест и верить, что он окажется отрицательным», — сказал Слепышев на пресс-конференции.