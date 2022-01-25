Новиков: отсутствие Анисимова, Плотникова и Марченко в сборной России — это очень серьёзно
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался по текущей ситуации в расположении национальной сборной России перед началом Олимпийских игр 2022 года.
«То, что Анисимов, Плотников и Марченко не тренируются со сборной почти две недели, — это очень серьёзно. И эта проблема может усугубиться, причём не только в нашей команде. Я вообще не уверен, что мы сможем провести Олимпиаду. Не стал бы загадывать на этот счёт. Очень хотелось бы, чтобы Игры состоялись, потому что это нужно, в первую очередь, спортсменам. Это важно для ребят и для развития хоккея. Что делать тренерам сейчас? Они — заложники ситуации. Жить надо одним днём. День прожил — и хорошо. Так и доползём до Олимпиады. Всем желаю терпения и надежды», — сказал Новиков «Чемпионату».
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