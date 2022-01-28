Слепышев — о травме: закрадывались мысли, что теперь могу не попасть на Олимпиаду

Нападающий сборной России по хоккею Антон Слепышев во время подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине поделился переживаниями по поводу травмы, которая оставила его без хоккея на два месяца.

«Моя травма после драки с игроком «Торпедо»? Просто обидно было в декабре, когда глупую и ненужную травму получил. Будет мне уроком. Обидно было, переживал тогда, потому что Кубок Первого канала — шанс показать себя. Но меня всё равно вызвали на сбор и дали шанс. Конечно, мысли закрадывались, что теперь могу не попасть на Олимпиаду. Ожидалось, что месяц буду восстанавливаться. Но всё оказалось чуть быстрее, даже успел два матча сыграть в КХЛ. Всё сложилось не так плохо, как могло быть», — сказал Слепышев на пресс-конференции.