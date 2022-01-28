«Миннесота» угостила Капризова и Куликова борщом с блинами. Их приготовила шеф-повар клуба

«Миннесота Уайлд» выложила два видеоролика о российских игроках команды — Кирилле Капризове и Дмитрии Куликове.

«Уайлд» детально показали, как шеф-повар «дикарей» Мегги и сотрудник медиадепартамента клуба Райан Картер готовят для россиян борщ и блины.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Миннесоты».

Хоккеисты попробовали блюда и, кажется, остались довольны. Капризов, однако, заметил, что борщ у его мамы получается лучше.



«Правильный ответ», — понимающе ответила шеф-повар.



Кроме того, в ролике рассказали, что Капризов предпочитает есть борщ со сметаной и немного приперчённым. Куликов иногда любит заменить сметану на майонез. Также россиян угостили хрустящими картофельными шариками — традиционным для Миннесоты блюдом.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Миннесоты».