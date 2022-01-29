Шестёркин отразил буллит в матче с «Миннесотой»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайлд». На момент написания новости хозяева выигрывают со счётом 2:0.



Хозяева вышли вперёд на 9-й минуте — отличился Баркли Гудроу. На 18-й минуте вторую шайбу «Рейнджерс» забросил Крис Крайдер.



В этой игре за хозяев выступают два российских легионера — нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестёркин. Голкипер пока действует безупречно. Более того, в начале второго периода он стал автором настоящего мини-подвига. На 23-й минуте матча он отразил буллит в исполнении Фредерика Годро.



В НХЛ Игорь Шестёркин дебютировал в январе 2020 года.