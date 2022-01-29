Голевая передача Малкина не помогла «Питтсбургу» одолеть «Детройт»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



Счёт в матче открыл канадский нападающий гостей Дживани Смит на 19-й минуте. На 26-й минуте Джейк Гюнцель уже сравнял счёт. После свою команду вновь вывел вперёд Филип Задина на 37-й минуте. А на 41-й минуте Гюнцель сделал дубль, после чего игра переместилась в овертайм. Решающий же буллит реализовал Лукас Рэймонд.



У российского нападающего Евгения Малкина одна голевая передача. Другой российский форвард Владислав Наместников очков не набрал.