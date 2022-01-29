Голевая передача Малкина не помогла «Питтсбургу» одолеть «Детройт»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
Счёт в матче открыл канадский нападающий гостей Дживани Смит на 19-й минуте. На 26-й минуте Джейк Гюнцель уже сравнял счёт. После свою команду вновь вывел вперёд Филип Задина на 37-й минуте. А на 41-й минуте Гюнцель сделал дубль, после чего игра переместилась в овертайм. Решающий же буллит реализовал Лукас Рэймонд.
У российского нападающего Евгения Малкина одна голевая передача. Другой российский форвард Владислав Наместников очков не набрал.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Смит (Ганье, Велено) – 18:19' (5x5) 1:1 Гюнцель (Малкин, Кросби) – 25:54' (5x4) 1:2 Задина (Расмуссен, Ледди) – 36:31' (5x4) 2:2 Гюнцель (Кросби) – 40:27' (5x5) 2:3 Рэймонд – 65:00' (ПБ)
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