Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Детройт Ред Уингз» прервал серию из трёх поражений в матче с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвинам» не помогли даже два ассиста Сидни Кросби.

«Миннесота Уайлд» отыгралась с 0:2 и одержала победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Это произошло на глазах у родителей Кирилла Капризова, впервые пришедших на матч сына в НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» одержал очередную победу, обыграв «Чикаго Блэкхоукс».

«Вашингтон Кэпиталз» всухую разгромил «Даллас Старз», а Александр Овечкин установил личный антирекорд сезона, не набрав очки в третьем матче подряд.

«Бостон Брюинз» обыграл «Аризону Койотс». «Мишки» не проигрывают «койотам» уже 12 лет.

На Востоке по-прежнему лидирует «Флорида Пантерз», у «пантер» 65 очков после 44 матчей. На втором месте располагается «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 63 балла при таком же количестве встреч. На третью позицию поднялся «Питтсбург», после 44 матчей имеющий в своём активе 61 очко.



В Западной конференции на первом месте находится «Колорадо», набравшее 65 баллов в 42 встречах. Второе место занимает «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» добыли 58 очков в 45 матчах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», на счету которого 57 баллов после 43 встреч.