Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Детройт Ред Уингз» прервал серию из трёх поражений в матче с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвинам» не помогли даже два ассиста Сидни Кросби.
«Миннесота Уайлд» отыгралась с 0:2 и одержала победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Это произошло на глазах у родителей Кирилла Капризова, впервые пришедших на матч сына в НХЛ.
«Колорадо Эвеланш» одержал очередную победу, обыграв «Чикаго Блэкхоукс».
«Вашингтон Кэпиталз» всухую разгромил «Даллас Старз», а Александр Овечкин установил личный антирекорд сезона, не набрав очки в третьем матче подряд.
«Бостон Брюинз» обыграл «Аризону Койотс». «Мишки» не проигрывают «койотам» уже 12 лет.
На Востоке по-прежнему лидирует «Флорида Пантерз», у «пантер» 65 очков после 44 матчей. На втором месте располагается «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 63 балла при таком же количестве встреч. На третью позицию поднялся «Питтсбург», после 44 матчей имеющий в своём активе 61 очко.
В Западной конференции на первом месте находится «Колорадо», набравшее 65 баллов в 42 встречах. Второе место занимает «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» добыли 58 очков в 45 матчах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», на счету которого 57 баллов после 43 встреч.
- 29 января 2022
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:18
-
08:11
-
07:51
-
07:49
-
07:39
-
07:33
-
07:22
-
07:08
-
06:56
-
06:23
-
06:08
-
05:54
-
05:38
-
05:30
-
05:19
-
04:56
-
04:34
-
04:28
-
03:10
- 28 января 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:34
-
23:12
-
22:43
-
22:26
-
22:00
-
21:44
-
21:25
-
21:11