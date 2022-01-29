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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Детройт Ред Уингз» прервал серию из трёх поражений в матче с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвинам» не помогли даже два ассиста Сидни Кросби.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Смит (Ганье, Велено) – 18:19' (5x5)   1:1 Гюнцель (Малкин, Кросби) – 25:54' (5x4)   1:2 Задина (Расмуссен, Ледди) – 36:31' (5x4)   2:2 Гюнцель (Кросби) – 40:27' (5x5)   2:3 Рэймонд – 65:00' (ПБ)

«Миннесота Уайлд» отыгралась с 0:2 и одержала победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Это произошло на глазах у родителей Кирилла Капризова, впервые пришедших на матч сына в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гудроу (Труба, Строум) – 08:47' (5x5)   2:0 Крайдер (Труба, Зибанеджад) – 17:08' (5x5)   2:1 Фиала (Хартман, Бенн) – 32:18' (5x5)   2:2 Цуккарелло (Капризов, Болди) – 33:47' (5x4)   2:3 Годро (Фиала, Цуккарелло) – 41:49' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» одержал очередную победу, обыграв «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Макар, Жирар) – 21:15' (5x4)   0:2 Комфер (Джост, О'Коннор) – 36:04' (5x5)   0:3 Ландеског (Рантанен, Кадри) – 41:16' (5x4)   1:3 Хагель (Мёрфи, Строум) – 41:38' (5x5)   2:3 Кейн (Густафссон, Джонс) – 42:18' (5x5)   2:4 Ньюхук (Кадри, Бураковски) – 42:54' (5x5)   3:4 Кейн (Строум) – 54:00' (5x5)   3:5 Кадри (Рантанен, Ландеског) – 57:58' (en)   4:5 Хагель (Густафссон, Кейн) – 58:31' (6x5)   4:6 Макар (Комфер) – 59:47' (en)

«Вашингтон Кэпиталз» всухую разгромил «Даллас Старз», а Александр Овечкин установил личный антирекорд сезона, не набрав очки в третьем матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Бекстрём, Кузнецов) – 01:29' (5x4)   0:2 Карлсон (Кузнецов, Бекстрём) – 07:54' (5x4)   0:3 ван Римсдайк (Макмайкл, Снивли) – 13:08' (5x5)   0:4 Макмайкл (Эллер, Шульц) – 32:03' (5x5)   0:5 Бекстрём (Орлов) – 36:50' (5x5)

«Бостон Брюинз» обыграл «Аризону Койотс». «Мишки» не проигрывают «койотам» уже 12 лет.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хаула (Пастрняк, Форборт) – 12:31' (5x5)   1:1 Шмальц (Гостисбер, Келлер) – 18:04' (5x5)   1:2 Макэвой (Маршан, Пастрняк) – 33:41' (5x4)

На Востоке по-прежнему лидирует «Флорида Пантерз», у «пантер» 65 очков после 44 матчей. На втором месте располагается «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 63 балла при таком же количестве встреч. На третью позицию поднялся «Питтсбург», после 44 матчей имеющий в своём активе 61 очко.

В Западной конференции на первом месте находится «Колорадо», набравшее 65 баллов в 42 встречах. Второе место занимает «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» добыли 58 очков в 45 матчах. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», на счету которого 57 баллов после 43 встреч.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
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