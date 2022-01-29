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Овечкин установил личный антирекорд сезона. Его серия без очков длится уже три матча

Овечкин установил личный антирекорд сезона. Его серия без очков длится уже три матча
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (5:0).

Капитан «столичных» уже в третьем матче подряд не может отметиться результативными баллами. Это его худшая серия в сезоне. Прежде он дважды не набирал очков в двух матчах подряд. Такое было в ноябре 2021 года, когда «Вашингтон» проиграл «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) и переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (2:0), а также в начале января 2022 года. «Кэпиталз» тогда потерпели два поражения — в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ) и с «Сент-Луис Блюз» (1:5).

Напомним, в ночь с 28 на 29 января в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:0.

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