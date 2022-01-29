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Видео сумасшедшего сейва вратаря «Питтсбурга» в овертайме матча с «Детройтом»

Видео сумасшедшего сейва вратаря «Питтсбурга» в овертайме матча с «Детройтом»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.

На первой минуте овертайма «Питтсбург» потерял шайбу в чужой зоне, что привело к контратаке «Детройта» «два в одного». Лукас Рэймонд прорвался по флангу и отдал передачу в противоположную сторону на Дилана Ларкина. Капитан «красных крыльев» бросил в касание. Однако вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит, вытянувшись, в шпагате не просто отбил бросок — он намертво поймал шайбу ловушкой, сохранив команде шансы на победу.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

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