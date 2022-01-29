Цуккарелло установил рекорд в истории «Миннесоты» по количеству матчей подряд с 2+ очками
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. Норвежский форвард продлил свою серию с 2+ результативными баллами до шести матчей. Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Цуккарелло установил рекорд, выйдя на первое место в истории «Миннесоты» по продолжительности серии с 2+ очками. Он превзошёл достижения Кевина Фиалы (серия из пяти матчей в 2020 году) и Мариана Габорика (также пять встреч, в 2005 году).
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