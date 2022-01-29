«8-летний застрял в теле 30-летнего». Фанаты — о неловком поступке Панарина перед матчем

В Нью-Йорке (США) перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесотой Уайлд» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась торжественная церемония поднятия под своды арены свитера легендарного шведского голкипера Хенрика Лундквиста.

Перед началом церемонии, когда игроки «Рейнджерс» вышли на лёд, Артемий Панарин, оказавшийся впереди команды, поначалу пошёл в неправильном направлении. Форвард чуть не отправился на сторону «Миннесоты», вызвав смех партнёров по команде.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Эта неловкость россиянина вызвала много противоречивых комментариев в «Твиттере».

«8-летний застрял в теле 30-летнего».

«Я и мои друзья, пытаясь впечатлить девушек при входе в комнату».

«Закричал от смеха, когда он сделал это».

«Клянусь, он сделал это специально».

«Панара — русский. Имеет право на косяки».