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«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», прервав шестиматчевую серию поражений, у Тарасенко — гол

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», прервав шестиматчевую серию поражений, у Тарасенко — гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Пол Штясны (дважды), Кайл Коннор и Нейт Шмидт. Единственный гол за «Сент-Луис» забил российский нападающий Владимир Тарасенко. Отметим, Тарасенко завершил матч с коэффициентом полезности "-3". Форварды Иван Барбашёв, Клим Костин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Таким образом, «Виннипег» прервал шестиматчевую серию поражений. «Сент-Луис», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча. В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Сент-Луис» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Тарасенко (Шенн, Фолк) – 06:08' (5x4)   1:1 Штястны – 14:23' (5x5)   1:2 Коннор (Дюбуа) – 27:57' (5x5)   1:3 Шмидт (Шайфли, Коннор) – 32:35' (5x4)   1:4 Штястны (Пионк) – 57:25' (en)
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