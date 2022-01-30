«Виннипег» обыграл «Сент-Луис», прервав шестиматчевую серию поражений, у Тарасенко — гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Пол Штясны (дважды), Кайл Коннор и Нейт Шмидт. Единственный гол за «Сент-Луис» забил российский нападающий Владимир Тарасенко. Отметим, Тарасенко завершил матч с коэффициентом полезности "-3". Форварды Иван Барбашёв, Клим Костин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

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Таким образом, «Виннипег» прервал шестиматчевую серию поражений. «Сент-Луис», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча. В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Сент-Луис» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».