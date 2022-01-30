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Тарасенко признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Виннипег»

Тарасенко признан третьей звездой матча «Сент-Луис» — «Виннипег»
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На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Гости одержали победу со счётом 4:1.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил единственную шайбу своей команды в прошедшей встрече и был признан третьей звездой матча. Первая звезда – Кайл Коннор, на счету хоккеиста один гол и один ассист. Второй звездой признан Пол Штясны, забросивший две шайбы.

«Виннипег» прервал шестиматчевую серию поражений. «Сент-Луис», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча. В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Сент-Луис» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

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