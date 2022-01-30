Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

15-я шайба А. Свечникова в сезоне помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

15-я шайба А. Свечникова в сезоне помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, которая стала для них третьей кряду.

Все три шайбы в этой игре были заброшены уже в первом периоде – на 9-й минуте отличился канадский нападающий «Каролины» Джордан Мартинук, а через 6 минут отличился и российский форвард «ураганов» Андрей Свечников, забросивший свою 15-ю шайбу в сезоне. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Нью-Джерси» стал Йеспер Боквист, отличившийся к концу 1-го периода.

Всего Свечников провёл на льду 20 минут 31 секунду и завершил встречу с показателем полезности «0». Теперь на его счету 37 (15+22) очков в 38 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Мартинук (Джарвис, Шей) – 08:02' (5x5)   2:0 Свечников (Коул) – 14:22' (5x5)   2:1 Боквист (Веси, Куокканен) – 17:26' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022