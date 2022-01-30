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Гол и передача Наместникова не помогли «Детройту» обыграть «Торонто»

Гол и передача Наместникова не помогли «Детройту» обыграть «Торонто»
Владислав Наместников
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мейпл Лифс». Со счётом 7:4 победили гости.

Дилан Ларкин забросил первую шайбу «Детройта» уже на второй минуте встречи, ему ассистировал россиянин Владислав Наместников. Хоккеист «Торонто» Пьер Энгвалль сравнял счёт на 17-й минуте.

В начале второго периода Наместников вновь вывел «Ред Уингз» вперёд, а Тайлер Бертуцци вскоре забросил третью шайбу хозяев. Майкл Бантинг сократил отставание гостей, забив на 13-й минуте второго игрового отрезка.

За 4 минуты до конца второго периода Ларкин забросил свою вторую шайбу в этом матче и сделал счёт 4:2, но хозяева не сумели удержать такое преимущество. В заключительной 20-минутке гостям удалось забить пять голов. Дважды отличился Бантинг, по одной шайбе забросили Расмус Сандин, Митчелл Марнер и Джон Таварес. Последние двое забивали уже в пустые ворота, когда «Детройт» заменил голкипера на полевого игрока.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Ларкин (Наместников) – 01:15' (5x5)   1:1 Энгвалль (Райлли, Спецца) – 16:28' (5x5)   2:1 Наместников (Ларкин, Зайдер) – 21:16' (5x5)   3:1 Бертуцци (Фаббри, Зайдер) – 22:11' (5x5)   3:2 Бантинг (Холл, Кемпф) – 32:07' (5x5)   4:2 Ларкин (Фаббри, Рэймонд) – 35:54' (5x4)   4:3 Бантинг (Мэттьюс, Холл) – 49:28' (5x5)   4:4 Бантинг (Марнер, Мэттьюс) – 51:58' (5x5)   4:5 Сандин (Таварес, Керфут) – 57:09' (5x5)   4:6 Марнер (Керфут, Райлли) – 58:46' (en)   4:7 Таварес (Кемпф) – 59:49' (en)

В текущем сезоне Владислав Наместников заработал 22 очка – на счету российского форварда 12 заброшенных шайб и 10 голевых передач.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев заработал коэффициент полезности «+1».

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