Гол и передача Наместникова не помогли «Детройту» обыграть «Торонто»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мейпл Лифс». Со счётом 7:4 победили гости.



Дилан Ларкин забросил первую шайбу «Детройта» уже на второй минуте встречи, ему ассистировал россиянин Владислав Наместников. Хоккеист «Торонто» Пьер Энгвалль сравнял счёт на 17-й минуте.



В начале второго периода Наместников вновь вывел «Ред Уингз» вперёд, а Тайлер Бертуцци вскоре забросил третью шайбу хозяев. Майкл Бантинг сократил отставание гостей, забив на 13-й минуте второго игрового отрезка.



За 4 минуты до конца второго периода Ларкин забросил свою вторую шайбу в этом матче и сделал счёт 4:2, но хозяева не сумели удержать такое преимущество. В заключительной 20-минутке гостям удалось забить пять голов. Дважды отличился Бантинг, по одной шайбе забросили Расмус Сандин, Митчелл Марнер и Джон Таварес. Последние двое забивали уже в пустые ворота, когда «Детройт» заменил голкипера на полевого игрока.

В текущем сезоне Владислав Наместников заработал 22 очка – на счету российского форварда 12 заброшенных шайб и 10 голевых передач.



Российский форвард «Торонто» Илья Михеев заработал коэффициент полезности «+1».