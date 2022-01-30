Юрзинов-старший отреагировал на назначение Шипачёва капитаном сборной России на ОИ-2022

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира — дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о назначении Вадима Шипачёва капитаном сборной России на Олимпиаду-2022.



«Вадим Шипачёв – лучший бомбардир нашего чемпионата, центрфорвард, который уловил особые традиции комбинационного хоккея страны. Для меня символично ещё и то, что он – представитель родного для меня московского «Динамо».



Мне посчастливилось принять участие во многих чемпионатах мира и Олимпиадах – на протяжении полувека. Во всех возможных амплуа – хоккеиста, комсорга, представителя научно-методической группы, тренера, главного тренера, советника, консультанта. Могу сказать, что роль капитана национальной команды – огромная.



Это действительно вожак, который ведёт в бой. Особенный хоккеист, связующее звено между командой, тренерским штабом, болельщиками.

Понятно, что у всех разные характеры. Но пожелаю Шипачеву пойти по пути лучших капитанов отчественного хоккея, с которыми мне посчастливилось работать», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

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