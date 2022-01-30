«Каролина» сыграла в матче с «Нью-Джерси» в ретроформе «Хартфорда»
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«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси» (2:1).
Хоккеисты хозяев вышли на игру в зелёной форме клуба-предшественника — «Хартфорд Уэйлерс», которая используется в качестве ретрокомплекта.
«Каролина» сыграла в этой форме шесть матчей после переезда клуба из Хартфорда в Роли (США) в 1997 году, ни разу не проиграв в основное время и одержав четыре победы.
Источник: инстаграм-аккаунт «Каролины».
Напомним, «Харрикейнз» добились наивысшего успеха в сезоне-2005/2006, став обладателями Кубка Стэнли.
В настоящий момент «Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 балла после 41 проведённой встречи.
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