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«Каролина» сыграла в матче с «Нью-Джерси» в ретроформе «Хартфорда»

«Каролина» сыграла в матче с «Нью-Джерси» в ретроформе «Хартфорда»
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«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси» (2:1).

Хоккеисты хозяев вышли на игру в зелёной форме клуба-предшественника — «Хартфорд Уэйлерс», которая используется в качестве ретрокомплекта.

«Каролина» сыграла в этой форме шесть матчей после переезда клуба из Хартфорда в Роли (США) в 1997 году, ни разу не проиграв в основное время и одержав четыре победы.

Источник: инстаграм-аккаунт «Каролины».

Напомним, «Харрикейнз» добились наивысшего успеха в сезоне-2005/2006, став обладателями Кубка Стэнли.

В настоящий момент «Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 балла после 41 проведённой встречи.

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