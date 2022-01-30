Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бриндамор: энергия Свечникова не приносит ему очков, зато спасает их «Каролине»

Бриндамор: энергия Свечникова не приносит ему очков, зато спасает их «Каролине»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал о влиянии на игру команды российского нападающего клуба Андрея Свечникова.

«У нас было несколько матчей, где Андрей спасал игру с помощью своей энергии – делал молниеносный рывок к своим воротам и выручал. Это не приносит ему очков, зато спасает очки нам. Это говорит о том, на каком уровне он понимает игру сейчас», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 21-летнего россиянина 38 проведённых матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «+12». Свечников был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим вторым номером.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022