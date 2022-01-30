Бриндамор: энергия Свечникова не приносит ему очков, зато спасает их «Каролине»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор рассказал о влиянии на игру команды российского нападающего клуба Андрея Свечникова.
«У нас было несколько матчей, где Андрей спасал игру с помощью своей энергии – делал молниеносный рывок к своим воротам и выручал. Это не приносит ему очков, зато спасает очки нам. Это говорит о том, на каком уровне он понимает игру сейчас», – приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате на счету 21-летнего россиянина 38 проведённых матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «+12». Свечников был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим вторым номером.
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