Коллитон возглавит сборную Канады по хоккею на ОИ-2022, заменив травмированного Жюльена

Официальный сайт Федерации хоккея Канады сообщил, что обязанности главного тренера национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года будет исполнять Джереми Коллитон.



Отмечается, что наставник канадцев Клод Жюльен получил травму и не сможет отправиться вместе с командой в Пекин. Инсайдер Фрэнк Серавалли в «твиттере» сообщает, что тренер поскользнулся на льду во время командного мероприятия в Швейцарии и сломал ребра.



«Клод был горд быть членом сборной Канады на Олимпийских играх, мы все разочарованы тем, что он не сможет возглавить нашу команду в Пекине. Он в прекрасном настроении, и мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддержать его. Мы просим уважать частную жизнь Клода.



Нам повезло, что у нас есть опытный тренерский штаб, а Джереми — талантливый молодой тренер, у которого впереди долгая карьера. Мы знаем, что он проделает хорошую работу, возглавив нашу команду в Пекине. Мы рады, что Джереми примет этот вызов, но мы знаем, что и Клод будет поддерживать нас на каждом этапе пути, и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил генменеджер канадцев Шейн Доан.



«Трудно заменить такого тренера, как Клод Жюльен, но для меня большая честь возглавить олимпийскую сборную Канады. У нас очень сплочённый, опытный тренерский штаб, который получил много знаний от Клода за короткое время, проведённое вместе, и я знаю, что мы будем продолжать поддерживать друг друга, поскольку мы стремимся к достижению нашей цели — выиграть олимпийское золото», — заявил Коллитон.



Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся 9 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с командами США, Германии и Китая.