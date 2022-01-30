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Коллитон возглавит сборную Канады по хоккею на ОИ-2022, заменив травмированного Жюльена

Коллитон возглавит сборную Канады по хоккею на ОИ-2022, заменив травмированного Жюльена
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Официальный сайт Федерации хоккея Канады сообщил, что обязанности главного тренера национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года будет исполнять Джереми Коллитон.

Отмечается, что наставник канадцев Клод Жюльен получил травму и не сможет отправиться вместе с командой в Пекин. Инсайдер Фрэнк Серавалли в «твиттере» сообщает, что тренер поскользнулся на льду во время командного мероприятия в Швейцарии и сломал ребра.

«Клод был горд быть членом сборной Канады на Олимпийских играх, мы все разочарованы тем, что он не сможет возглавить нашу команду в Пекине. Он в прекрасном настроении, и мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддержать его. Мы просим уважать частную жизнь Клода.

Нам повезло, что у нас есть опытный тренерский штаб, а Джереми — талантливый молодой тренер, у которого впереди долгая карьера. Мы знаем, что он проделает хорошую работу, возглавив нашу команду в Пекине. Мы рады, что Джереми примет этот вызов, но мы знаем, что и Клод будет поддерживать нас на каждом этапе пути, и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил генменеджер канадцев Шейн Доан.

«Трудно заменить такого тренера, как Клод Жюльен, но для меня большая честь возглавить олимпийскую сборную Канады. У нас очень сплочённый, опытный тренерский штаб, который получил много знаний от Клода за короткое время, проведённое вместе, и я знаю, что мы будем продолжать поддерживать друг друга, поскольку мы стремимся к достижению нашей цели — выиграть олимпийское золото», — заявил Коллитон.

Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся 9 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с командами США, Германии и Китая.

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