Евгений Кузнецов включён в состав участников Матча звёзд НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о том, что защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступят на Матче звёзд.

Йози, который будет играть в своём четвёртом в карьере Матче звёзд, заменит нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в составе Центрального дивизиона. Кузнецов, готовящийся к участию во втором в своей карьере Матче звёзд, заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе Столичного дивизиона.

Также отмечается, что нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски заменит Натана Маккиннона на посту капитана Центрального дивизиона.

Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).