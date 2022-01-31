Евгений Кузнецов включён в состав участников Матча звёзд НХЛ
Поделиться
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о том, что защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступят на Матче звёзд.
Йози, который будет играть в своём четвёртом в карьере Матче звёзд, заменит нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в составе Центрального дивизиона. Кузнецов, готовящийся к участию во втором в своей карьере Матче звёзд, заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе Столичного дивизиона.
Также отмечается, что нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски заменит Натана Маккиннона на посту капитана Центрального дивизиона.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
Комментарии
- 31 января 2022
-
02:24
-
02:05
-
00:03
- 30 января 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:38
-
23:01
-
22:35
-
21:54
-
21:01
-
20:20
-
19:57
-
19:51
-
19:45
-
19:36
-
19:29
-
19:08
-
18:52
-
18:31
-
17:59
-
17:36
-
16:55
-
16:33
-
15:44
-
15:39
-
14:18
-
13:48
-
13:12
-
11:51
-
11:22
-
10:42
-
09:51
-
09:44
-
09:16
-
08:35
Партнерский контент