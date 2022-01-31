Радулов прервал 28-матчевую безголевую серию

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Бостон Брюинз». Идёт второй период, хозяева ведут – 2:0.

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл Тайлер Сегин, голевую передачу сделал россиянин Денис Гурьянов. Вторую шайбу «Старз» забросил Александр Радулов, прервав серию из 28 матчей без забитых голов.

В текущем сезоне Радулов набрал 15 очков – в активе нападающего два забитых гола и 13 ассистов. У Гурьянова 17 (6+11) очков.

«Даллас Старз» идёт на 11-м месте в Западной Конференции, в следующем матче команда примет «Калгари Флэймз». Встреча состоится 2 февраля. «Бостон» – восьмой в Восточной Конференции, 2 февраля «Брюинз» дома сыграют с «Сиэтл Кракен».