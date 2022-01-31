Егор Чинахов забросил 5-ю шайбу в своём дебютном сезоне в НХЛ

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимает «Коламбус Блю Джекетс» в очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости ведут со счётом 4:1.

В первом периоде команды на двоих забросили пять шайб. Уже на второй минуте встречи хозяева открыли счёт благодаря голу Ника Судзуки. После этого хоккеисты «Коламбуса» забросили четыре шайбы подряд. Сравнял счёт Патрик Лайне, забивший с передачи Владислава Гаврикова. Затем отличился Джек Рослович, третью шайбу «Блю Джекетс» забросил Эрик Робинсон, а точку в первом игровом отрезке поставил Егор Чинахов.

Для 20-летнего россиянина заброшенная шайба стала пятой в текущем сезоне, также на его счету три голевых передачи.