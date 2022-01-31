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Радулов забросил вторую шайбу в сезоне и помог «Далласу» обыграть «Бостон»

Радулов забросил вторую шайбу в сезоне и помог «Далласу» обыграть «Бостон»
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Бостон Брюинз». Хозяева победили – 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Сегин (Гурьянов, Бенн) – 06:54' (5x5)   2:0 А. Радулов (Линделль) – 15:23' (5x5)   3:0 Гленденинг (Хейсканен, Робертсон) – 26:31' (5x5)   4:0 Бенн (Сегин, Гурьянов) – 27:39' (5x5)   5:0 Хинц (Клингберг, Павелски) – 44:55' (5x4)   5:1 Смит (Койл, Дебраск) – 45:49' (5x5)   6:1 Сегин (Гурьянов, Бенн) – 58:53' (5x5)

Счёт в матче на седьмой минуте первого периода открыл хоккеист «Далласа» Тайлер Сегин, голевую передачу сделал россиянин Денис Гурьянов. Вторую шайбу «Старз» забросил Александр Радулов, прервав серию из 28 матчей без забитых голов.

Во втором периоде хозяева забросили ещё две шайбы. На 27-й минуте отличился Люк Гленденинг, а через минуту забил Джейми Бенн. Денис Гурьянов оформил ассистентский дубль.

В третьем периоде Роопе Хинц сделал счёт 5:0. Вскоре Крэйг Смит из «Бостона» смог отыграть для своей команды одну шайбу. На 59-й минуте Тайлер Сегин сделал дубль и установил окончательный счёт на табло.

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