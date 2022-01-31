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Василевский — о Матче звёзд НХЛ: главное — веселиться. Может быть, сделаю несколько сейвов

Василевский — о Матче звёзд НХЛ: главное — веселиться. Может быть, сделаю несколько сейвов
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал участие в предстоящем Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

«Главная цель — получить удовольствие. Вторая цель — взять несколько автографов от парней. Главное — повеселиться. Может быть, сделаю несколько сейвов», — цитирует Василевского в «Твиттере» журналист Джо Смит.

В текущем регулярном чемпионате Василевский провёл 35 матчей, отразив 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,24.

Напомним, Матч звёзд НХЛ пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США). Ранее стало известно о конкурсах, которую пройдут перед матчем, в числе них два новых, которые пройдут на улицах Лас-Вегаса. Также для вратарей состоится соревнование Dunkin' NHL Save Streak на серию сейвов.

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