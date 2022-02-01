Бобровский отметился великолепным спасением с «Коламбусом», нейтрализовав выход 2 в 1

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 2-й период, в счёте впереди гости – 7:4.
За четыре минуты до конца первой двадцатиминутки 33-летний российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский при счёте 3:1 в пользу его команды не дал хоккеистам хозяев льда сократить отставание до минимума. Ему удалось нейтрализовать выход два в один – Сергей совершил яркий сейв после броска в одно касание от шведа Густава Нюквиста с передачи Буна Дженнера.
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В нынешнем сезоне российский голкипер «Флориды» принял участие в 31 матче (все в старте) и провёл на льду 1795 минуты. В этих встречах Бобровский одержал 22 победы (22-4-3) и оформил один шат-аут, пропуская в среднем 2,51 шайбы за игру и отражая 92,1% бросков.
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