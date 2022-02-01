Марчмент повторил рекорд «Флориды» по набранным за матч очкам
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Гости победили со счётом 8:4.
Нападающий «Флориды» Мэйсон Марчмент в прошедшей встрече отметился дублем, а также сделал четыре голевых передачи. Таким образом, канадский хоккеист повторил клубный рекорд по очкам, набранным в одном матче. До этого шесть (2+4) очков в одной игре за «Флориду» набирал Олли Йокинен в 2007 году, сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations.
«Флорида Пантерз» одержала четвёртую победу кряду. 2 февраля команда отправится на выезд в Нью-Йорк, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч начнётся в 03:00 мск.
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