Гол и передача Михеева позволили «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:4.



В составе победителей забивали российский нападающий Илья Михеев, Остон Мэттьюс (хет-трик), Джейсон Спецца с передачи Михеева и Митчелл Марнер. У гостей заброшенными шайбами отметились Павел Заха, Йеспер Боквист, Андреас Юнссон и Натан Бастиан.



«Торонто» одержал четвёртую победу кряду. «Нью-Джерси», в свою очередь, проиграл в пятый раз подряд.

«Торонто» на данный момент занимает 6 место в Восточной конференции, набрав 59 очков за 41 игру. «Нью-Джерси» же идёт на 13-м месте с 35 очками после 44 игр.