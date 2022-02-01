Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол и передача Михеева позволили «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»

Гол и передача Михеева позволили «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:4.

В составе победителей забивали российский нападающий Илья Михеев, Остон Мэттьюс (хет-трик), Джейсон Спецца с передачи Михеева и Митчелл Марнер. У гостей заброшенными шайбами отметились Павел Заха, Йеспер Боквист, Андреас Юнссон и Натан Бастиан.

«Торонто» одержал четвёртую победу кряду. «Нью-Джерси», в свою очередь, проиграл в пятый раз подряд.

«Торонто» на данный момент занимает 6 место в Восточной конференции, набрав 59 очков за 41 игру. «Нью-Джерси» же идёт на 13-м месте с 35 очками после 44 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Заха (Хьюз, Братт) – 00:47' (5x5)   0:2 Боквист (Уайт, Куокканен) – 06:20' (5x5)   1:2 Мэттьюс (Марнер, Лильегрен) – 06:33' (5x5)   1:3 Юнссон (Мерсер) – 09:10' (5x5)   2:3 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 15:04' (5x5)   2:4 Бастиан (Грейвз, Боквист) – 27:33' (5x5)   3:4 Спецца (Михеев, Керфут) – 44:16' (5x5)   4:4 Марнер (Мэттьюс) – 53:28' (5x5)   5:4 Михеев (Керфут) – 56:56' (4x5)   6:4 Мэттьюс – 59:38' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022