Президент ИИХФ оценил справедливость регламента хоккейного турнира на Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал об ожиданиях от предстоящего хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«О проведении турнира я не волнуюсь. У меня есть беспокойство относительно ковид-протокола, который не предназначен для профессионального спорта. Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы. Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем случаи с положительными результатами. Я надеюсь, что этого не будет достаточно для остановки турнира. Скрестим пальцы.



Большинство болельщиков и журналистов были удивлены регламентом турнира, в котором допускается то, что в хоккее могут быть по два олимпийских чемпиона и у мужчин, и у женщин? Есть только одно золото у мужчин и одно золото у женщин.



Справедлив ли такой регламент турнира к участникам соревнований в условиях нынешних антиковидных мер? Применительно к ковиду он может быть и справедливым, и нет. Конечно, соблюдение этих правил даёт больше шансов на то, что все результаты тестов будут негативными. Но может и не повезти.



Я никогда не прогнозирую, но здоровье поможет, как и подготовка. Всё решится на льду, золотая медаль будет иметь такую же ценность, и победитель её заслуживает.



Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьёзно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если российским игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов», — цитирует Тардифа ТАСС.