Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



«Флорида Пантерз» одержала крупную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в гостях (8:4). Сэн Райнхарт оформил хет-трик, Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам.

«Детройт Ред Уингз» в овертайме переиграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Владислав Наместников набрал показатель полезности "-1".

«Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (3:1), форвард канадцев Василий Подколзин на льду не появился.

«Торонто Мэйпл Лифс» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз», форвард «кленовых листьев» Илья Михеев набрал 2(1+1) очка.

«Оттава Сенаторз» в овертайме обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (3:2, ОТ). На счету Коннора Макдэвида одна заброшенная шайба.

В таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида», набравшая 69 очков после 46 матчей. Вторая — «Каролина Харрикейнз», в активе которой 64 балла за 42 встречи. Третью строчку занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой также 64 очка после 45 игр.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», заработавшее за 43 матча 67 баллов. Следом идёт «Нэшвилл Предаторз», набравший 58 очков после 45 встреч. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», за 40 игр у неё 57 баллов.