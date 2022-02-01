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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 февраля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Флорида Пантерз» одержала крупную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в гостях (8:4). Сэн Райнхарт оформил хет-трик, Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 8
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Марчмент (Лунделль) – 00:32' (5x5)   0:2 Райнхарт (Лунделль, Марчмент) – 03:23' (5x5)   1:2 Нюквист (Байройтер) – 04:20' (5x5)   1:3 Барков (Юбердо, Экблад) – 11:38' (5x4)   1:4 Райнхарт (Марчмент, Лунделль) – 17:54' (5x5)   2:4 Лайне (Ворачек) – 19:52' (5x5)   2:5 Райнхарт (Марчмент, Лунделль) – 24:27' (5x5)   3:5 Бемстрём (Рослович, Доми) – 25:34' (5x5)   4:5 Лайне – 31:45' (4x4)   4:6 Типпетт (Вераге, Беннетт) – 37:07' (5x5)   4:7 Уигар (Марчмент) – 37:22' (5x5)   4:8 Марчмент (Райнхарт, Лунделль) – 40:27' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» в овертайме переиграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1. Владислав Наместников набрал показатель полезности "-1".

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Ларкин (Задина, Линдстрём) – 19:22' (5x5)   1:1 Ракелль (Хенрик) – 22:31' (5x5)   2:1 Истерли (Ларкин) – 62:11' (3x3)

«Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (3:1), форвард канадцев Василий Подколзин на льду не появился.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Чиассон (Даулинг) – 12:21' (5x5)   0:2 Бёзер (Хьюз, Дикинсон) – 24:28' (5x5)   1:2 Мёрфи (Кейн, Дак) – 53:01' (5x5)   1:3 Шенн – 59:39' (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз», форвард «кленовых листьев» Илья Михеев набрал 2(1+1) очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Заха (Хьюз, Братт) – 00:47' (5x5)   0:2 Боквист (Уайт, Куокканен) – 06:20' (5x5)   1:2 Мэттьюс (Марнер, Лильегрен) – 06:33' (5x5)   1:3 Юнссон (Мерсер) – 09:10' (5x5)   2:3 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 15:04' (5x5)   2:4 Бастиан (Грейвз, Боквист) – 27:33' (5x5)   3:4 Спецца (Михеев, Керфут) – 44:16' (5x5)   4:4 Марнер (Мэттьюс) – 53:28' (5x5)   5:4 Михеев (Керфут) – 56:56' (4x5)   6:4 Мэттьюс – 59:38' (en)

«Оттава Сенаторз» в овертайме обыграла «Эдмонтон Ойлерз» (3:2, ОТ). На счету Коннора Макдэвида одна заброшенная шайба.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шабо (Ткачук, Сэнфорд) – 11:32' (5x5)   1:1 Макдэвид (Бушар, Ямамото) – 12:17' (5x5)   2:1 Пол (Бреннстрём, Тирни) – 37:09' (5x4)   2:2 Нурс (Райан, Хайман) – 47:46' (5x5)   3:2 Штюцле (Ткачук, Шабо) – 64:22' (3x3)

В таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида», набравшая 69 очков после 46 матчей. Вторая — «Каролина Харрикейнз», в активе которой 64 балла за 42 встречи. Третью строчку занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой также 64 очка после 45 игр.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», заработавшее за 43 матча 67 баллов. Следом идёт «Нэшвилл Предаторз», набравший 58 очков после 45 встреч. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», за 40 игр у неё 57 баллов.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
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