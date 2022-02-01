Юрист объяснил, сможет ли получивший год тюрьмы условно Буше продолжить карьеру в России

Юрист Андрей Князев расскзал, сможет ли нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше, осуждённый на один год условно и получивший четыре года испытательного срока по делу о секс-скандале, продолжить карьеру в Российской Федерации.
«Приговором Буше не запрещено продолжать работу в РФ. Приговор звучит примерно так: веди себя хорошо — не сядешь. Единственное — ему нужно соблюдать этот условный срок, не совершая преступлений, новых правонарушений. А где он будет хорошо себя вести и ничего не нарушать: хоть в России, хоть в Замбии — разницы нет.
Буше сможет продолжать играть в России. Если бы ему запретили, сюда послали бы документы. А так — условный срок во всём мире работает хорошо, ты показываешь свою полезность обществу», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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