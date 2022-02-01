Суд вынес приговор Риду Буше

Суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор игроку ярославского «Локомотива» Риду Буше, который ранее попал в секс-скандал. Американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно, сообщает издание Detroit Free Press.

Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В декабре суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.

Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников.

Заседание по делу Буше прошло в закрытом режиме, судья не допустил журналистов.