Суд вынес приговор Риду Буше

Суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор игроку ярославского «Локомотива» Риду Буше, который ранее попал в секс-скандал. Американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно, сообщает издание Detroit Free Press.
Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В декабре суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.
Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников.
Заседание по делу Буше прошло в закрытом режиме, судья не допустил журналистов.
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