Челиос: какой результат устроит сборную Китая по хоккею на ОИ-2022? Золотые медали

Защитник сборной Китая по хоккею Джейк Челиос прокомментировал предстоящую игру на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Наша команда отдала много сил, чтобы выступить на Олимпиаде. И мы намерены работать ещё интенсивнее, чтобы от матча к матчу выглядеть уверенно. У нас есть игроки с опытом выступления в Национальной хоккейной лиге, и это существенно увеличивает наши шансы.



Мы намерены добиться уважения со стороны хоккейного сообщества, а я хочу стать героем для Китая и народа этой страны. Какой результат устроит китайскую сборную? Золотые медали», — приводят слова Челиоса «РИА Новости Спорт».



Напомним, сборная Китая на групповом этапе сыграет с командами Канады, США и Германии. Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует в среду, 9 февраля.