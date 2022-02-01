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Челиос: какой результат устроит сборную Китая по хоккею на ОИ-2022? Золотые медали

Челиос: какой результат устроит сборную Китая по хоккею на ОИ-2022? Золотые медали
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Защитник сборной Китая по хоккею Джейк Челиос прокомментировал предстоящую игру на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Наша команда отдала много сил, чтобы выступить на Олимпиаде. И мы намерены работать ещё интенсивнее, чтобы от матча к матчу выглядеть уверенно. У нас есть игроки с опытом выступления в Национальной хоккейной лиге, и это существенно увеличивает наши шансы.

Мы намерены добиться уважения со стороны хоккейного сообщества, а я хочу стать героем для Китая и народа этой страны. Какой результат устроит китайскую сборную? Золотые медали», — приводят слова Челиоса «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная Китая на групповом этапе сыграет с командами Канады, США и Германии. Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует в среду, 9 февраля.

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