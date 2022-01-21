Россия может сыграть в финале Олимпиады с Китаем! Абсурдный регламент хоккейного турнира

Олимпийские игры ещё не начались, а слухов и разговоров про них уже столько, что впору составлять отдельный справочник. Но на сей раз информация проверенная, в связи с чем абсурдность регламента хоккейного турнира вдвойне поражает.

Итак, накануне ИИХФ и МОК провели совещание по поводу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В распоряжении «Чемпионата» появились главные подробности принятых решений.

В случае если во время группового этапа команда не выставит установленный минимум игроков, то ей засчитают техническое поражение.

Минимальное число игроков, которых команда должна выставить на игру: 15 полевых хоккеистов + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лёд 13 хоккеистов + два вратаря.

Все хоккеисты, тренеры и персонал команды, переболевшие коронавирусом в течение 30 дней до вылета, должны предоставить четыре отрицательных теста ещё до вылета в Пекин.

Хоккеисты, заболевшие коронавирусом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент.

Кроме того, на совещании не стоял вопрос о переносе олимпийского хоккейного турнира. Таким образом, он не будет перенесён и состоится в ранее назначенные сроки. В первом матче Олимпиады-2022 сыграют сборные России и Швейцарии. Встреча состоится 9 февраля в 11:40 мск.

Так какие вопросы, прежде всего, возникают к утверждённому регламенту? Оказывается, теперь заболевшую команду сможет заменить другая, так как отменять матчи в плей-офф организаторы в случае чего не намерены.

То бишь теоретически, скажем, в финале могут сыграть сборные России и Китая, если все соперники россиян поочерёдно заболеют (например, сегодня было объявлено о том, что шесть хоккеистов сборной Чехии сдали положительные тесты на ковид) и очередь дойдёт до китайской сборной, которая явно будет в числе аутсайдеров.

Непонятен и пункт о том, что в отдельном матче допускается вывести на лёд 13 хоккеистов + два вратаря, а вообще же команда должна выставить на игру 15 полевых хоккеистов + два вратаря. Так что же значит этот отдельный матч? И, получается, двух человек можно оставить в запасе? Сплошные догадки.

Как видим, нельзя исключать технических поражений, как это было на недавнем МЧМ в Канаде, который войдёт в историю как один из самых позорных в плане организации хоккейных турниров за всю историю.

Таким образом, если во время группового этапа на какую-то из команд обрушится эпидемия, а хоккеисты начнут массово сдавать положительные ПЦР-тесты, то всё может привести к «технарю». В каждой из групп всего по четыре команды, поэтому подобные вещи однозначно повлияют на спортивную составляющую и скажутся на итоговом результате. А это прямо противоречит олимпийской хартии и нарушает справедливость соревновательного процесса.

Если говорить конкретно о российской сборной, то по отношению к ней принятые правила могут сыграть как в положительную, так и в отрицательную сторону. Сейчас россияне работают в Новогорске, большинство игроков уже переболело ковидом, посторонних на территорию базы не пускают. Но кто знает, что будет в Китае?

Фото: fhr.ru

Конечно, будем надеяться на лучшее, а наша сборная, без сомнений, является одним из фаворитов турнира, но в нынешнее время никогда не знаешь, что случится завтра.

Поэтому сборной России нужно тщательно изучить все нюансы, быть готовой к жёстким мерам и стараться максимально оградиться от лишних контактов. Да, будет некомфортно и неприятно, однако сейчас команда идёт к единой цели и хочет защитить титул олимпийских чемпионов.