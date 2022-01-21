Россия может сыграть в финале Олимпиады с Китаем! Абсурдный регламент хоккейного турнира

Олимпийские игры ещё не начались, а слухов и разговоров про них уже столько, что впору составлять отдельный справочник. Но на сей раз информация проверенная, в связи с чем абсурдность регламента хоккейного турнира вдвойне поражает.
Итак, накануне ИИХФ и МОК провели совещание по поводу Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В распоряжении «Чемпионата» появились главные подробности принятых решений.
- В случае если во время группового этапа команда не выставит установленный минимум игроков, то ей засчитают техническое поражение.
- Минимальное число игроков, которых команда должна выставить на игру: 15 полевых хоккеистов + два вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лёд 13 хоккеистов + два вратаря.
- Все хоккеисты, тренеры и персонал команды, переболевшие коронавирусом в течение 30 дней до вылета, должны предоставить четыре отрицательных теста ещё до вылета в Пекин.
- Хоккеисты, заболевшие коронавирусом до начала и во время хоккейного турнира, могут быть заменены в любой момент.
Кроме того, на совещании не стоял вопрос о переносе олимпийского хоккейного турнира. Таким образом, он не будет перенесён и состоится в ранее назначенные сроки. В первом матче Олимпиады-2022 сыграют сборные России и Швейцарии. Встреча состоится 9 февраля в 11:40 мск.
Так какие вопросы, прежде всего, возникают к утверждённому регламенту? Оказывается, теперь заболевшую команду сможет заменить другая, так как отменять матчи в плей-офф организаторы в случае чего не намерены.
То бишь теоретически, скажем, в финале могут сыграть сборные России и Китая, если все соперники россиян поочерёдно заболеют (например, сегодня было объявлено о том, что шесть хоккеистов сборной Чехии сдали положительные тесты на ковид) и очередь дойдёт до китайской сборной, которая явно будет в числе аутсайдеров.
Непонятен и пункт о том, что в отдельном матче допускается вывести на лёд 13 хоккеистов + два вратаря, а вообще же команда должна выставить на игру 15 полевых хоккеистов + два вратаря. Так что же значит этот отдельный матч? И, получается, двух человек можно оставить в запасе? Сплошные догадки.
Как видим, нельзя исключать технических поражений, как это было на недавнем МЧМ в Канаде, который войдёт в историю как один из самых позорных в плане организации хоккейных турниров за всю историю.
Таким образом, если во время группового этапа на какую-то из команд обрушится эпидемия, а хоккеисты начнут массово сдавать положительные ПЦР-тесты, то всё может привести к «технарю». В каждой из групп всего по четыре команды, поэтому подобные вещи однозначно повлияют на спортивную составляющую и скажутся на итоговом результате. А это прямо противоречит олимпийской хартии и нарушает справедливость соревновательного процесса.
Если говорить конкретно о российской сборной, то по отношению к ней принятые правила могут сыграть как в положительную, так и в отрицательную сторону. Сейчас россияне работают в Новогорске, большинство игроков уже переболело ковидом, посторонних на территорию базы не пускают. Но кто знает, что будет в Китае?
Фото: fhr.ru
Конечно, будем надеяться на лучшее, а наша сборная, без сомнений, является одним из фаворитов турнира, но в нынешнее время никогда не знаешь, что случится завтра.
Поэтому сборной России нужно тщательно изучить все нюансы, быть готовой к жёстким мерам и стараться максимально оградиться от лишних контактов. Да, будет некомфортно и неприятно, однако сейчас команда идёт к единой цели и хочет защитить титул олимпийских чемпионов.
- 21 января 2022
-
15:44
-
15:36
-
15:12
-
15:02
-
14:27
-
14:03
-
13:53
-
13:47
-
13:46
-
13:29
-
13:17
-
13:14
-
13:05
-
12:47
-
10:40
-
08:58
-
07:49
-
05:01
-
00:41
-
00:27
- 20 января 2022
-
23:27
-
22:11
-
21:55
-
21:46
-
21:01
-
20:57
-
20:50
-
20:00
-
19:15
-
17:55
-
17:47
-
17:31
-
17:25
-
17:20
-
17:19