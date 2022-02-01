Фетисов прокомментировал решение провести молодёжный чемпионат мира по хоккею летом
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на решение ИИХФ провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.
«Да и хорошо, что приняли решение провести молодёжный чемпионат мира летом. Это очень важное соревнование, пускай мальчишки играют. Правильное решение, потому что не хотелось бы совсем лишаться этого турнира», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6 и обыграв швейцарцев — 4:2. Лучшим снайпером россиян на турнире стал Матвей Мичков, на счету которого три шайбы.
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