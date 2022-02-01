Фетисов прокомментировал решение провести молодёжный чемпионат мира по хоккею летом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на решение ИИХФ провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.

«Да и хорошо, что приняли решение провести молодёжный чемпионат мира летом. Это очень важное соревнование, пускай мальчишки играют. Правильное решение, потому что не хотелось бы совсем лишаться этого турнира», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён из-за коронавируса после нескольких игровых дней. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6 и обыграв швейцарцев — 4:2. Лучшим снайпером россиян на турнире стал Матвей Мичков, на счету которого три шайбы.