Грицюк ответил на слова Шипачёва о том, что не видел настолько же талантливого форварда

Нападающий сборной России Арсений Грицюк поделился мнением о Вадиме Шипачёве и Никите Гусеве.
«Шипачёв сказал, что никогда не видел такого талантливого форварда в звене, как я? Очень приятно, что так обо мне отзываются. Приятно оказаться в таком коллективе. Всех знаю с детства по игре, а теперь в одной команде с ними. Непередаваемые эмоции.
Раньше смотрел на игру Гуся (Никиты Гусева. — Прим. «Чемпионата») — думаю, на него любой смотрел, — на Вадика Шипачёва. И это было не только в детстве — и в прошлом, и в этом сезоне смотрел. Надо учиться у сильнейших игроков в лиге. Хочется от каждого что-то взять.
Смотрю, как ребята бросают, прикладываются. Обращаешь больше внимания на те детали, которые не можешь сам отработать. Пытаешься делать то же самое. Висел ли в детстве плакат Шипачёва над кроватью? Не Шипачёва, но всегда обращал внимание на этих ребят», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 1 февраля 2022
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