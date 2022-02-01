«Даллас» выменял у «Тампы» российского форварда Липанова

«Даллас Старз» выменял у «Тампа-Бэй Лайтнинг» российского нападающего Алексея Липанова, сообщается на официальной странице «звёзд» в «Твиттере».

Взамен «молнии» получили права на 21-летнего канадского форварда Тая Делландреа.

22-летний Липанов не сыграл ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. В текущем сезоне российский нападающий принял участие в одной встрече АХЛ за «Сиракьюз Кранч», в которой не отметился результативными действиями при показателе полезности «0». Кроме того, Липанов отыграл семь матчей в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), записав на свой счёт одну результативную передачу при двух минутах штрафного времени и коэффициенте полезности «+1».

Прошлый сезон форвард провёл в аренде в красногорском «Динамо».