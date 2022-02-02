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«Торонто» со счётом 7:1 разгромил «Нью-Джерси» в выездном матче. У Михеева – 10-е очко

«Торонто» со счётом 7:1 разгромил «Нью-Джерси» в выездном матче. У Михеева – 10-е очко
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 7:1.

В составе «Торонто» дублем отметился Митчелл Марнер, ещё по шайбе на счету Джейсона Спеццы, Остона Мэттьюса, Давида Кемпфа, Майкла Бантинга и Пьера Энгвалля. Автором единственного гола «Нью-Джерси» стал Джек Хьюз, которому ассистировал белорус Егор Шарангович.

27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 12 минут 51 секунду и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1». Таким образом, он набрал юбилейное – 10-е (7+3) очко в 13 матче сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Спецца (Энгвалль) – 02:13' (5x5)   0:2 Мэттьюс (Марнер, Бантинг) – 08:38' (5x5)   0:3 Кемпф (Михеев, Холл) – 09:04' (5x5)   0:4 Марнер (Мэттьюс) – 15:31' (5x5)   0:5 Бантинг (Марнер, Кемпф) – 28:25' (5x5)   0:6 Энгвалль (Симмондс) – 35:12' (5x5)   1:6 Хьюз (Шарангович, Братт) – 43:31' (5x5)   1:7 Марнер – 45:57' (5x5)

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» одержала вторую победу кряду после завершения 13-матчевой серии поражений. Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов за 25.18 на льду результативными действиями не отметился, его показатель полезности – «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Перфетти, Дюбуа) – 00:48' (5x5)   1:1 Конечны – 30:42' (5x5)   2:1 ван Римсдайк (Лотон) – 55:51' (5x5)   3:1 Линдблом (Аткинсон) – 58:46' (en)
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