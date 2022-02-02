«Торонто» со счётом 7:1 разгромил «Нью-Джерси» в выездном матче. У Михеева – 10-е очко

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 7:1.
В составе «Торонто» дублем отметился Митчелл Марнер, ещё по шайбе на счету Джейсона Спеццы, Остона Мэттьюса, Давида Кемпфа, Майкла Бантинга и Пьера Энгвалля. Автором единственного гола «Нью-Джерси» стал Джек Хьюз, которому ассистировал белорус Егор Шарангович.
27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 12 минут 51 секунду и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1». Таким образом, он набрал юбилейное – 10-е (7+3) очко в 13 матче сезона.
В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» одержала вторую победу кряду после завершения 13-матчевой серии поражений. Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов за 25.18 на льду результативными действиями не отметился, его показатель полезности – «0».
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