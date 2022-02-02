«Рейнджерс» выиграли 10-й матч подряд, когда отличился первый номер драфта НХЛ Лафренье

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2.
Переломную шайбу в матче забросил нападающий хозяев Алекси Лафренье, сделавший счёт 2:2 в начале второго периода. Для 20-летнего форварда заброшенная шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. Лафренье стал вторым игроком в составе «Рейнджерс», кому удалось забросить 10 шайб в сезоне при игре в равных составах (на первом месте с 14 голами располагается Крис Крайдер).
В нынешнем сезоне в активе канадского форварда 10 точных бросков в 45 матчах, и примечательно, что во всех играх, в которых первый номер драфта НХЛ 2020 года забрасывал шайбу, его команда одерживала итоговую победу.
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