Панарин превзошёл достижение Дацюка по набранным очкам за первые 7 сезонов в НХЛ

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Хозяева победили со счётом 5:2.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи и реализовал большинство, поразив пустые ворота на 60-й минуте. Россиянин набрал не менее трёх очков в одной игре в шестой раз в этом сезоне. Всего в 42 матчах текущей регулярки на его счету 52 (13+39) балла.
30-летний форвард набрал 525 очков за свои первые семь сезонов в НХЛ, превзойдя по данному показателю Павла Дацюка (522). Первое место среди россиян занимает Александр Овечкин (679 баллов), второе — Сергей Фёдоров (592), третья строчка у Евгения Малкина (560).
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