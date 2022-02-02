Шестёркин: конечно, хотел бы получить голевую передачу. У меня уже украли три паса

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:2).

«Раз мы победили, значит, правильно подошли к игре. «Флорида» — это очень хорошая команда, которая уже смогла набрать большое количество очков. Приятно победить такого соперника.

Мои действия в эпизоде с первым голом Крайдера, когда я скинул шайбу на Панарина? Шайба летела по воздуху, и если бы она приземлилась передо мной, то мог случиться неудачный отскок – и мне было бы сложнее её ловить. Поэтому я постарался отбить её до приземления, и получилось поймать соперника на пересменке и забить гол.

Хотел бы я получить голевую передачу за этот гол? Конечно. У меня уже украли три паса. Я просто стараюсь помогать своим партнёрам выходить из зоны, чтобы они получали как можно меньше силовых и меньше времени проводили в своей зоне», — сказал Шестёркин на пресс-конференции.