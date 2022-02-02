Датские хоккеисты сдали положительные тесты на ковид. С ними летели норвежские биатлонисты

Датские хоккеисты Маттиас Асперуп и Ник Олесен сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает nrk.no со ссылкой на пресс-релиз Олимпийского комитета Дании, опубликованный в среду утром.
Игроки летели в Пекин с остальными хоккеистами сборной.
Вместе с датчанами в одном самолёте летели и норвежские спортсмены из других видов спорта, в том числе биатлона. Сообщается, что спортсмены находились в разных частях самолёта.
Напомним, сборная Дании по хоккею сыграет в одной группе с командами из Чехии, Швейцарии и России. Первую встречу датчане проведут с чехами 9 февраля, 11-го сыграют с Россией, а 12-го – с Швейцарией.
Ранее сообщалось, что по прилёте в Китай двое человек из норвежской делегации (не спортсмены) уже сдали положительные тесты на COVID-19. Примечательно, что оба недавно переболели коронавирусом. Отмечалось, что, помимо биатлонистов, в том самолёте летели норвежские лыжники.
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