Василевский первым в сезоне НХЛ преодолел отметку в 25 побед

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Основное время встречи закончилось со счётом 2:2. Победу в овертайме одержала «Тампа».
Эта победа стала для российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского 25-й в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, он первым из вратарей достиг этой отметки. На это ему потребовалось 36 матчей.
На одну победу от Василевского отстали сразу двое вратарей: Фредерик Андерсен из «Каролины Харрикейнз» и Юусе Сарос из «Нэшвилл Предаторз». Отметим, что у Андерсона 30 матчей, у Сароса – 38.
Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Кубка Стэнли Василевский был признан самым ценным игроком.
- 2 февраля 2022
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