В матче МХЛ между «Чайкой» и «Омскими ястребами» произошла массовая драка

Во встрече регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «Чайкой» и «Омскими ястребами» произошла серьёзная драка.



В одном из эпизодов матча нападающий «ястребов» Егор Сердюк применил грубый силовой приём против защитника нижегородцев, Максима Федотова, в зоне соперников. За партнёра вступился брат, нападающий «Чайки» Илья Федотов, который догнал Сердюка и ударом повалил его на лёд. После этого на льду началась массовая драка.

Момент можно посмотреть с 2:02.45.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «МХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Чайка» в итоге одержала уверенную победу со счётом 5:2. Илья Федотов отметился заброшенной шайбой, а Максим Федотов и Егор Сердюк отдали по результативной передаче.