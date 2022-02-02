В матче МХЛ между «Чайкой» и «Омскими ястребами» произошла массовая драка
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Во встрече регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между «Чайкой» и «Омскими ястребами» произошла серьёзная драка.
В одном из эпизодов матча нападающий «ястребов» Егор Сердюк применил грубый силовой приём против защитника нижегородцев, Максима Федотова, в зоне соперников. За партнёра вступился брат, нападающий «Чайки» Илья Федотов, который догнал Сердюка и ударом повалил его на лёд. После этого на льду началась массовая драка.
Момент можно посмотреть с 2:02.45.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «МХЛ». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что «Чайка» в итоге одержала уверенную победу со счётом 5:2. Илья Федотов отметился заброшенной шайбой, а Максим Федотов и Егор Сердюк отдали по результативной передаче.
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