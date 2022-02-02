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Кожевников — о коронавирусе Овечкина: отдохнёт наконец-то и снова пойдёт догонять Ягра

Кожевников — о коронавирусе Овечкина: отдохнёт наконец-то и снова пойдёт догонять Ягра
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал положительный тест на коронавирус капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Возможно, Саша после болезни будет даже лучше. Можно посмотреть на то, как сейчас выглядит Кучеров, — так же и Овечкин: пропустит две-три встречи — и нормально. Самое главное, чтобы болезнь прошла в лёгкой форме и без осложнений. Отдохнёт наконец-то и снова пойдёт догонять Ягра», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, в 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).

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