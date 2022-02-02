Кожевников — о коронавирусе Овечкина: отдохнёт наконец-то и снова пойдёт догонять Ягра

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал положительный тест на коронавирус капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Возможно, Саша после болезни будет даже лучше. Можно посмотреть на то, как сейчас выглядит Кучеров, — так же и Овечкин: пропустит две-три встречи — и нормально. Самое главное, чтобы болезнь прошла в лёгкой форме и без осложнений. Отдохнёт наконец-то и снова пойдёт догонять Ягра», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, в 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).